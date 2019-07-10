Аграрною партією керує Медведчук? З’явились нові деталі вибори



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Перший номер Аграрної партії, нинішній нардеп Михайло Поплавський і один з лідерів Опозиційної платформи - за життя і кандидат у нардепи від цієї політсили Віктор Медведчук

Верховний суд не підтримав вимогу провести пережеребкування партій у виборчих бюлетенях. Що відбувалось за кулісами процесу?

У Єдиному держреєстрі судових рішень 9 липня з’явився повний текст постанови Верховного суду, який скасував повторне жеребкування партій для визначення їхньої черговості у виборчому бюлетені. Цей документ містить деталі, які проливають світло на останній виборчий скандал, який ледь не зірвав голосування 21 липня.

Нагадаємо, у кінці минулого тижня стало відомо, що Аграрна партія через суд домоглась пережеребкування партій, які потрапили до виборчого бюлетеня. Це сталось вже в момент, коли бюлетені друкувались, а часу на те, щоб запустити процес по-новому не лишалось. Але інформація, яка оприлюднені тепер, свідчить, що насправді процесом зриву виборів керувала інші сили, які не мають прямого стосунку до Аграрної партії, адже з самого початку представник цієї політичної сили у ЦВК наполягав, що пережеребкування не потрібно.

Та вже згодом партія різко змінила свою позицію і переконала Шостий апеляційний адміністративний суду, що Центральна виборча комісія незаконно присвоїла партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» №22 в бюлетені і потрібне нове жеребкування. Воно б зупинило друг бюлетенів і перешкодило організації виборів у встановлені строки. Нагадаємо, оспорювану постанову ЦВК ухвалила 30 червня після того, як днем раніше на вимогу суду зареєструвала на виборах партію Саакашвілі.

Так ось, 30 червня Центрвиборчком провів нараду з представниками політичних партій, які мають право дорадчого голосу у ЦВК, стосовно необхідності включення партії Саакашвілі до виборчого бюлетеню після завершення етапу жеребкування. Загалом, прибуло 18 осіб, котрі представляли такі політичні сили: «Опозиційний блок», «Сила і честь», «Батьківщина», «Сила людей», «Опозиційна платформа - за життя», «Партія зелених України», «Європейська солідарність», «Українська стратегія Гройсмана», «Громадянська позиція», «Слуга народу», «Сила права», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Голос», «Аграрна партія України», «Незалежність», «Свобода», «Патріот», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

У ході спілкування представниця Аграрної партії Тамара Чухно заявила: «Аграрна партія України висловлює свою думку і не підтримує питання проведення повторного жеребкування у зв`язку з тим, що законодавство України передбачає на даний момент одне єдине жеребкування і всі інші дії, які відбувалися в строк, визначений Календарним планом. Все було, відповідно до вимог законодавства, яке ми маємо на даний час. Тому питання пережеребкування ми не підтримуємо».

Верховний суд, визнаючи законною спірну постанову ЦВК, наголосив, що включення до виборчого бюлетеня партії Саакашвілі під №22 без проведення жеребкування є відновленням права цієї партії та забезпечення можливості її кандидатам бути обраними у якомога найсприятливіший для усіх суб`єктів та інших учасників виборчого процесу. При цьому, отриманий за результатом жеребкування Аграрною партією (№20), як й іншими політичними партіями, номер у виборчому бюлетені не змінився.

Більше того під час розгляду цієї справи партія «Свобода» заявила, що замовила агітаційні матеріали, в яких використовується №21, визначений жеребкуванням.

«Проведення повторного жеребкування задля включення політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до виборчого бюлетеня свідчило б про перевищення повноважень ЦВК, не відповідало б вимогам частини четвертої статті 80, частини двадцять третьої статті 107 Закону та порушило б права 21 партії як суб`єктів виборчого процесу щодо яких вже було правомірно проведено жеребкування щодо включення їх назв до виборчого бюлетеня», - вважає Верховний суд.

Єдиним союзником Аграрної партії виступила «Опозиційна платформа - за життя». Так адвокат цієї партії Роман Пархомчук у судових засіданнях підтримав позовні вимоги аграріїв. Більш красномовним виявився нинішній нардеп і шостий номер списку Опоплатформи Василь Німченко. Після рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зобов’язав ЦВК провести нове жеребкування, політик натякнув, що у разі невиконання судового рішення головою ЦВК, з'являються підстави для її відставки.

Як повідомляв «Главком», в Опоплатформі залишились незадоволені жеребкуванням, в результаті якого їхній основний конкурент – Опозиційний блок – отримав №1 у списку, що значно підвищує його шанси на відбір голосів у сили одіозних Бойка-Медведчука. Водночас остання отримала №6, а цю цифру не дуже шанують у середовищі колишніх «регіоналів» та їхніх виборців.