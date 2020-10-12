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    На Троєщині молодик вирізав майже сотню метрів кабелю зв’язку

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    Чоловік заліз до колодязя, звідки витягнув 92 метри кабелю зв&rsquo;язку - На Троєщині молодик вирізав майже сотню метрів кабелю зв’язку
    Чоловік заліз до колодязя, звідки витягнув 92 метри кабелю зв’язку
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала зловмисника на місці злочину

    На вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва сталася крадіжка кабелю зв’язку. По прибуттю на місце поліція охорони затримала злодія та викликала слідчо-оперативну групу для документування події.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правопорушником виявився безробітний 36-річний киянин, який вже був засуджений умовно та перебував на іспитовому терміні за вчинення аналогічного злочину.

    «Ми встановили, що чоловік заліз до колодязя, звідки витягнув 92 метри кабелю зв’язку, а це – майже 7 тис. гривень матеріальної шкоди підприємству. Однак спрацювала сигналізація, тож зловмисника затримав наряд поліції охорони. Окрім кабелю, ми вилучили канцелярський ніж, за допомогою якого правопорушник демонтував кабель», - розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Оксана Ковтун.

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    На Троєщині молодик вирізав майже сотню метрів кабелю зв’язку
    На Троєщині молодик вирізав майже сотню метрів кабелю зв’язку
    На Троєщині молодик вирізав майже сотню метрів кабелю зв’язку

    Зловмиснику повідомлено про підозру у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал Троєщина чоловік злочин злочинець
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