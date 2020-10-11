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    Політика

    За добу в Україні відкрили ще 13 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу

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    Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві&nbsp; - За добу в Україні відкрили ще 13 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу
    Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві 

    Також складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень

    Всього упродовж доби до поліції надійшло 181 заява та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. За добу було відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

    Так, усього упродовж доби до поліції надійшло 181 заява та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 38, у Львівській – 23, та Київській – 17, областях.

    Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3797 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. 

    Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

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    Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 287 кримінальних правопорушень: 146 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 141 – пов’язані з виборчим процесом.

    Також складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. 

    Нагадаємо, впродовж 10 жовтня поліцейські відкрили 24 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами.

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