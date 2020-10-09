Працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням



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У блоці зарядного пристрою виявлено поліетиленові згортки з наркотичною речовиною

Інспектора слідчого ізолятора викрили на контрольно-пропускному пункті установи

Київською міською прокуратурою спільно з оперативним відділом Київського СІЗО попереджено спробу пронесення наркотичної речовини до режимної установи.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, 9 жовтня під час здійснення догляду на контрольно-пропускному пункті установи у 41-річного молодшого інспектора слідчого ізолятора виявлено блок зарядного пристрою, в середині якого знаходилися 3 поліетиленові згортки з речовиною білого кольору кристалічного походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу.

Про виявлене правопорушення повідомлено територіальне управління ДБР, розташоване у Києві, та розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно столичні поліцейські спільно з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в Київському СІЗО.