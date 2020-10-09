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    Працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням

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    У блоці зарядного пристрою виявлено поліетиленові згортки з наркотичною речовиною - Працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням
    У блоці зарядного пристрою виявлено поліетиленові згортки з наркотичною речовиною

    Інспектора слідчого ізолятора викрили на контрольно-пропускному пункті установи

    Київською міською прокуратурою спільно з оперативним відділом Київського СІЗО попереджено спробу пронесення наркотичної речовини до режимної установи.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Так, 9 жовтня під час здійснення догляду на контрольно-пропускному пункті установи у 41-річного молодшого інспектора слідчого ізолятора виявлено блок зарядного пристрою, в середині якого знаходилися 3 поліетиленові згортки з речовиною білого кольору кристалічного походження.

    Вилучені речовини направлено на експертизу.

    Про виявлене правопорушення повідомлено територіальне управління ДБР, розташоване у Києві, та розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

    Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, нещодавно столичні поліцейські спільно з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в Київському СІЗО.

    прокуратура Київ кримінал СІЗО наркотики
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