Працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням
Інспектора слідчого ізолятора викрили на контрольно-пропускному пункті установи
Київською міською прокуратурою спільно з оперативним відділом Київського СІЗО попереджено спробу пронесення наркотичної речовини до режимної установи.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Так, 9 жовтня під час здійснення догляду на контрольно-пропускному пункті установи у 41-річного молодшого інспектора слідчого ізолятора виявлено блок зарядного пристрою, в середині якого знаходилися 3 поліетиленові згортки з речовиною білого кольору кристалічного походження.
Вилучені речовини направлено на експертизу.
Про виявлене правопорушення повідомлено територіальне управління ДБР, розташоване у Києві, та розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, нещодавно столичні поліцейські спільно з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в Київському СІЗО.