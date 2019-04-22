На Троєщині молодика зловили під час пограбування офісу автостоянки (фото)

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Зловмисник проник в офісне приміщення стоянки на вул. Оноре де Бальзака Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі

У Деснянському районі столиці зловмисник шляхом розбиття скла проник до приміщення офісу автостоянки на вулиці Оноре де Бальзака і виніс техніку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зранку спрацювала кнопка «Тривожного виклику поліції» в охоронюваному офісі автостоянки. Першими приїхали співробітники державної служби охорони, які затримали 37-річного місцевого мешканця, який намагався втекти, та передали його до районного управління.

«Слідчі задокументували подію: грабіжник шляхом розбиття віконного скла, потрапив до приміщення та склав у поліетиленові пакети комп’ютерну техніку. Частину речових доказів поліція вилучила під час затримання, інші – киянин не встиг винести на вулицю», - розповіли в поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Серед правопорушень: розбійні напади - 1; грабежі – 4; хуліганство – 2; крадіжки – 101; незаконні заволодіння автотранспортом — 2. У поліції зазначають, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.