У Києві на парковці прогримів вибух: чоловіку відірвало руку (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Не встановлено, чому вибухнув автомобіль, і що біля нього робив невідомий чоловік

У ніч на четвер, 4 квітня, на Теремках в Києві прогримів вибух: на вулиці Академіка Вільямса, 5 вибухнув автомобіль Chevrolet Epica. Потужний звук розбудив мешканців кількох будинків по сусідству.

Вибух стався близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

На парковці магазину «Ашан» було припарковано близько 10 автомобілів. Працівник квіткового кіоску, який знаходиться в кількох метрах від місця вибуху, повідомив, що почув потужний хлопок. Чоловік вийшов на вулицю і побачив автомобіль, а також тіло чоловіка поруч. Потерпілий позбувся кисті і був госпіталізований медиками в важкому стані.

Знищений вибухом автомобіль - це Chevrolet Epica. Як виявилося пізніше, потерпілий з невідомих причин знаходився поруч з автомобілем під час детонації. До місця події вийшов власник автомобіля, якому повідомили про те, що трапилося. Він давав свідчення патрульним. Поліцейські також вирушили чергувати в лікарні до госпіталізованого, так як не встановлено, чому транспортний засіб вибухнув і що біля нього пізно вночі робив чоловік. На місце викликали вибухотехніків і слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, на бульварі Дружби народів Porsche протаранив Chevrolet і загорівся. Позашляховик завис над підземним переходом, а водій втік з місця аварії.