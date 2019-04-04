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    Вибух автівки в Києві: поліція розслідує два кримінальні провадження

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    На місці вибуху поліцейські виявили пошкоджений автомобіль - Вибух автівки в Києві: поліція розслідує два кримінальні провадження
    На місці вибуху поліцейські виявили пошкоджений автомобіль
    Фото: Нацполіція

    У результаті вибуху один чоловік отримав поранення

    Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автівки у Голосіївському районі столиці у ніч на четвер, 4 квітня. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Близько 2-ї години ночі до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вільямса вибухнула автівка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і лікарі. На місці події поліцейські виявили пошкоджений транспортний засіб «Шевролет Еванда», який належить місцевій мешканці. За попередньою інформацією, у результаті вибуху один чоловік отримав поранення. Постраждалий у важкому стані доставлений у лікарню», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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    Вибух автівки в Києві: поліція розслідує два кримінальні провадження
    Вибух автівки в Києві: поліція розслідує два кримінальні провадження

    Як повідомлялося, вибух стався біля магазину «Ашан», де було припарковано близько 10 автомобілів. Чоловік, якому відірвало кисть руки, з невідомих причин знаходився поруч з автомобілем під час детонації. До місця події вийшов власник автомобіля, якому повідомили про те, що трапилося. Він давав свідчення патрульним. Поліцейські також вирушили чергувати в лікарні до госпіталізованого, так як не встановлено, чому транспортний засіб вибухнув і що біля нього пізно вночі робив чоловік.

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