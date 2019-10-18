На Троєщині не поділили дорогу Daewoo і Skoda: водії в лікарні (фото, відео)
Винуватця ДТП встановить слідчо-оперативна група
У ніч на п’ятницю, 18 жовтня, на перетині вулиць Лісківської й Оноре де Бальзака на Троєщині в Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Fabia.
Аварія трапилася близько 1:25. Про це повідомляє Інформатор.
Як розповів пасажир Skoda, в момент аварії він спав в машині і не бачив, як сталося зіткнення. За словами чоловіка, в лікарню госпіталізували двох чоловіків - обох водіїв легковиків.
Обидва автомобілі отримали досить серйозні пошкодження.
Співробітники патрульної поліції відмовилися коментувати ситуацію. Вони послалися на те, що схему ДТП з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.
Рух на перехресті було частково обмежено.
Подробиці аварії з'ясовуються.
Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня на вулиці Академіка Заболотного в Києві Volkswagen Multivan на російських номерах збив пішохода.