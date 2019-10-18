На Троєщині не поділили дорогу Daewoo і Skoda: водії в лікарні (фото, відео)



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Обидві машини отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Винуватця ДТП встановить слідчо-оперативна група

У ніч на п’ятницю, 18 жовтня, на перетині вулиць Лісківської й Оноре де Бальзака на Троєщині в Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Daewoo Lanos і Skoda Fabia.

Аварія трапилася близько 1:25. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів пасажир Skoda, в момент аварії він спав в машині і не бачив, як сталося зіткнення. За словами чоловіка, в лікарню госпіталізували двох чоловіків - обох водіїв легковиків.

Обидва автомобілі отримали досить серйозні пошкодження.

Співробітники патрульної поліції відмовилися коментувати ситуацію. Вони послалися на те, що схему ДТП з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.

Рух на перехресті було частково обмежено.

Подробиці аварії з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня на вулиці Академіка Заболотного в Києві Volkswagen Multivan на російських номерах збив пішохода.