На Троєщині п’яний чоловік напав на патрульну



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Зловмисник ударив патрульну та зламав її нагрудну камеру

На вулиці Закревського у Деснянському районі Києва п’яний чоловік напав на патрульну, коли вона працювала за викликом.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Чоловік проходив повз екіпажу патрульної поліції, які намагались зупинити конфлікт між двома жінками, які вигулювали собак. Правопорушник, перебуваючи напідпитку, вдарив 19-річну патрульну в груди. Після чого збив нагрудну камеру, розміщену на форменому одязі поліцейської, яка зламалася та впала на землю», - розповів т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко

До зловмисника, який напав на патрульну, застосували кайданки і доставили до районного управління поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 29-річний місцевий мешканець.

Слідчі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошено фігуранту підозри та обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Києві оперативники затримали 14-річного підлітка, який тяжко поранив знайомого.