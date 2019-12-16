У Києві 14-річний підліток накинувся з ножем на знайомого



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Поліція вилучила речовий доказ Фото: Нацполіція

Чоловік отримав декілька ударів ножем

У Києві оперативники затримали 14-річного підлітка, який тяжко поранив знайомого.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, до чергової частини Дніпровського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Флоренції госпіталізували чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський розповів, що між двома знайомими виник конфлікт, внаслідок якого один вдарив іншого ножем у живіт та стегно.

«У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 14-річний киянин, який проживає разом з бабусею у квартирі. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», - повідомив правоохоронець.

Як повідомлялося, у Деснянському районі столиці поліцейські затримали студентку з наркотиками. Дівчина зізналася правоохоронцям, що вона вирішила «підзаробити» на розкладанні «закладок».