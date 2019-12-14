На Закарпатті по-звірячому побили сербських далекобійників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоколаж Mukachevo.net

Припускають, що побиття сталося на ґрунті війни на Донбасі

Інцидент стався в ніч на 12 грудня на українській стороні кордону біля пункту пропуску «Дяково – Халмеу». Шестеро водіїв із Сербії повідомили про напад на них українців. Також викликали поліцію та «швидку».

За словами потерпілих, вночі, коли вони спали, на них накинулися українці з вигуками «це Україна, це наш кордон». Стверджують, що українці перебували під дією алкоголю та навмисно йшли саме до сербських вантажівок, повідомляє Mukachevo.net.

З шести водіїв, яких побили, троє отримали серйозні поранення – це Радейко Ковачевич з Пожеги, Мілан Руєвич з Нові-Сада та Драган Йованович з Чачака. У них, як видно на фото, синці, перелом носа та подряпини. До драматичної події водії кілька днів перебували в нескінченній черзі вантажівок на переході «Дяково-Халмеу». Їхали з Росії.

«Було близько години ночі, я спав у салоні, і не зачинив двері як завжди, – розповів сербським журналістам Драган Йованович. – Це жахливо, коли тебе починають бити ногами. Я не знав, що відбувається, лише отримував удари по голові та тулубу».

За словами потерпілих далекобійники інших країн, в тому числі з Росії та Білорусі, змушені багато днів проводити у черзі на в’їзді в Румунію, тоді як українських водіїв пропускають без проблем.

Посольство Республіки Сербія в Києві вже ознайомлено зі справою, яка сталася в ніч з 11 на 12 грудня на прикордонному переході Дяково між Україною та Румунією. Зокрема контактує з Міністерством закордонних справ України, а також місцевими органами поліції та вживає заходів у межах своєї юрисдикції з метою надання консульського захисту та надання допомоги громадянам Республіки Сербія.

Однак й інша версія конфлікту. Припускають, що він стався на ґрунті війни на Донбасі. Адже добре відомо, що офіційна Сербія підтримує Росію, а чимало сербів воює на боці сепаратистів.

Це підтверджують і коментарі у сербських ЗМІ під публікацією про напад на далекобійників: «Цікаво, що з цим зробить наше консульство! Українці можуть зробити з нами все що завгодно! А що ще чекати від фашистів!», «Україна давно є беззаконною країною, де панує тотальний хаос, найкраще, якщо наші громадяни будуть обходити її стороною, якщо зможуть», «Нас українці ненавидять через Росію і через те, що трапилося під час гри Україна – Сербія».

Отже, очікуємо офіційної версії причин конфлікту на кордоні від правоохоронців.