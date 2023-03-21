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На в’їзді до Києва затримано священника, в підвалі якого окупанти утримували волонтерів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На в’їзді до Києва затримано священника, в підвалі якого окупанти утримували волонтерів (відео)
фото: скрін із відео

Церковник співпрацював з російською армією, годував та надавав їм інформацію

Сьогодні, 21 березня, на в'їзді до Києва прикордонники затримали священника, який співпрацював з окупантами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Прикордонники затримали настоятеля храму, в підвалі якого утримували волонтерів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім того, священник під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з російською армією, годував та надавав їм інформацію. 

Раніше повідомлялося, що священник Московського патріархату на Закарпатті отримав підозру.

Також СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.

Теги: Київщина війна окупанти священник

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