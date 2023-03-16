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Настоятель Московської церкви на Закарпатті отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Настоятель Московської церкви на Закарпатті отримав підозру
фото: пресслужба СБУ

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті. У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

Правоохоронці задокументували понад сім епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Служби безпеки Закарпатської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ лавра експертиза священник розслідування історія

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