На Буковині священник Московської церкви не дав відспівати захисника в храмі (відео)

Громада чотири роки тому провела збори і перейшла в ПЦУ

Батюшка переживав, що проводити українського військового прийшло багато патріотів

Священник УПЦ Московського патріархату Віталій Дуров не пустив похоронну процесію до храму, воїна довелося відспівувати на порозі церкви. Інцидент стався у вівторок, 28 лютого, у Чернівецькій області в селищі Забурівка. Про це повідомив український священик Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, батюшка переживав, що проводити українського військового прийшло багато патріотів, які можуть вигнати його разом з Московським Патріархатом з храму.

Священник Грищук підкреслив, що громада чотири роки тому провела збори і перейшла в ПЦУ.

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«Але священник з десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не впускали громаду. Суспільство хотіло мирним шляхом розв‘язати проблему. Було багато судів. Всі вирішили питання на користь громади та ПЦУ. Але «батюшці» закони України не указ», – зазначив Грищук.

Зазначимо, загиблий захисник України – Василь Катан. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно вирушив на фронт.

Раніше у Рівному зчинився скандал, адже водопровідну воду освятив священник Московського патріархату. Також батюшка УПЦ МП отримав вирок за підробні водійські права