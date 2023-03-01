На Буковині священник Московської церкви не дав відспівати захисника в храмі (відео)
Батюшка переживав, що проводити українського військового прийшло багато патріотів
Священник УПЦ Московського патріархату Віталій Дуров не пустив похоронну процесію до храму, воїна довелося відспівувати на порозі церкви. Інцидент стався у вівторок, 28 лютого, у Чернівецькій області в селищі Забурівка. Про це повідомив український священик Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, батюшка переживав, що проводити українського військового прийшло багато патріотів, які можуть вигнати його разом з Московським Патріархатом з храму.
Священник Грищук підкреслив, що громада чотири роки тому провела збори і перейшла в ПЦУ.
«Але священник з десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не впускали громаду. Суспільство хотіло мирним шляхом розв‘язати проблему. Було багато судів. Всі вирішили питання на користь громади та ПЦУ. Але «батюшці» закони України не указ», – зазначив Грищук.
Зазначимо, загиблий захисник України – Василь Катан. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно вирушив на фронт.
Раніше у Рівному зчинився скандал, адже водопровідну воду освятив священник Московського патріархату. Також батюшка УПЦ МП отримав вирок за підробні водійські права
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