На вокзалі у Києві облаштовано пункт митного контролю для поїзда чотирьох столиць



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Новий міжнародний поїзд відправиться у перший рейс вже у п’ятницю, 28 вересня

У ці дні Центральному залізничному вокзалі у Києві завершується облаштування спеціального пункту для митного контролю пасажирів, які подорожуватимуть поїздом чотирьох столиць № 31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Новий міжнародний поїзд відправиться у перший рейс вже найближчої п’ятниці, 28 вересня. На Центральному залізничному вокзалі станції Київ – Пасажирський вже облаштовано «червоний» та «зелений» коридори, де здійснюватиметься митний контроль пасажирів поїзда № 31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига.

Зокрема, вихід на першу колію вокзалу облаштований спеціальним пунктом для митників. Тут для зручності пасажирів залізничники розмістили інформаційні покажчики, забезпечили їх технічне облаштування відповідно до вимог цих органів. Прикордонний контроль здійснюватиметься під час руху поїзда.

Нагадаємо, що урочисте відправлення нового поїзда у перший рейс відбудеться 28 вересня з першої колії Центрального залізничного вокзалу станції Київ – Пасажирський. Пасажирів цього рейсу зустрічатимуть у Ризі суботнього ранку 29 вересня. Під час прямування до Риги поїзд робитиме зупинки о 23:35 у Мінську та о 00:25 у Вільнюсі.

Як повідомлялося, 30 серпня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзд чотирьох столиць.