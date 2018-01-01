У Києві на вулиці Сагайдачного літні майданчики закладів харчування будуть однакові для всіх

Місцева влада взялася за благоустрій центру столиці

У рамках підготовки до весняно-літнього сезону на пішохідній частині вулиці Сагайдачного в Подільському районі Києва літні майданчики закладів ресторанного господарства будуть впорядковані та приведені до єдиного архетипу. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Наразі



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Володимирський спуск, вид на вулицю Сагайдачного

Місцева влада взялася за благоустрій центру столиці

У рамках підготовки до весняно-літнього сезону на пішохідній частині вулиці Сагайдачного в Подільському районі Києва літні майданчики закладів ресторанного господарства будуть впорядковані та приведені до єдиного архетипу.

Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

Наразі Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, Департаментом містобудування та архітектури та Подільською РДА спільно з представниками закладів громадського харчування, що розташовані на пішохідній частині вулиці Сагайдачного, розробляється нова концепція облаштування літніх ресторанних майданчиків вздовж фасадів будівель та на пішохідній частині вулиці.

Узгоджену з власниками закладів схему розгляне та затвердить Комісія з питань розміщення тимчасових споруд. Натомість заяви на розміщення літніх майданчиків, що вже надійшли від підприємців, переоформлення не потребують. Зміни внесуть у робочому порядку.

Варіанти схеми передбачатимуть розміщення майданчиків на тротуарі або проїзній частині вулиці Сагайдачного, залишаючи при цьому 1,8 м від найближчої перешкоди для вільного руху пішоходів з кожної сторони. Рух транспорту, що обслуговує заклади громадського харчування, буде здійснюватися за окремим графіком.

Обговорюється також введення єдиного архетипу для літніх майданчиків біля закладів громадського харчування. Архетип передбачає виключно вуличні меблі у вигляді столів, стільців та захисних парасолів. Підприємцям запропоновано обрати кілька варіантів кольорової гами меблів та розмірів їхнього брендування.

Впорядкування розміщення літніх майданчиків закладів громадського харчування та приведення їх до єдиного архетипу на пішохідній частині вулиці Сагайдачного – пілотний проект для міста, який з часом буде реалізований в інших туристичних зонах столиці.

«Наш постійний діалог з підприємницькою спільнотою, у рамках реалізації цього проекту, дозволить ухвалити консолідовані рішення з метою перетворення цієї частини Подолу на туристично-привабливий комфортний громадський простір», – зазначає директор Департаменту промисловості та розвитку підприємства Андрій Мельничук.