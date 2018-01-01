У Києві облишили шукати тіло студентки-самогубці

Рішення про зупинення пошуків прийнято у зв'язку із похолоданням

Пошук тіла колишньої студентки університету ім. Богомольця, яка стрибнула з моста Патона, призупинений. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. «У зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю



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Рішення про зупинення пошуків прийнято у зв'язку із похолоданням

Пошук тіла колишньої студентки університету ім. Богомольця, яка стрибнула з моста Патона, призупинений. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«У зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю та здоров'ю водолаза-рятувальника, тому проведення пошуково-водолазних робіт дівчини, яка стрибнула з мосту Патона, призупинені», — йдеться у повідомленні.

З початком плюсової температури проведення пошукових робіт на поверхні акваторії р. Дніпро планується відновити, зазначають у ДСНС.

У службі зазначають, що з початку пошукових робіт водолазами обстежено 316,7 Га акваторії річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що у Києві порушено кримінальну справу за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану.