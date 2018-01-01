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    У Києві облишили шукати тіло студентки-самогубці

    Рішення про зупинення пошуків прийнято у зв'язку із похолоданням
    Пошук тіла колишньої студентки університету ім. Богомольця, яка стрибнула з моста Патона, призупинений. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. «У зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю
    • Сьогодні, 20:56
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    Рішення про зупинення пошуків прийнято у зв'язку із похолоданням

    Пошук тіла колишньої студентки університету ім. Богомольця, яка стрибнула з моста Патона, призупинений. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    «У зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю та здоров'ю водолаза-рятувальника, тому проведення пошуково-водолазних робіт дівчини, яка стрибнула з мосту Патона, призупинені», — йдеться у повідомленні.

    З початком плюсової температури проведення пошукових робіт на поверхні акваторії р. Дніпро планується відновити, зазначають у ДСНС.

    У службі зазначають, що з початку пошукових робіт водолазами обстежено 316,7 Га акваторії річки Дніпро.

    Раніше повідомлялося, що у Києві порушено кримінальну справу за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану.

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    Київ ДСНС Дніпро
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