На залізничному вокзалі іноземець і мешканець Київщини пограбували чоловіка



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Оперативники затримали крадіїв Фото: Нацполіція

Зловмисники відібрали у чоловіка мобільний телефон і рюкзак із особистими речами

Київські оперативники затримали двох чоловіків за пограбування пасажира залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«До працівників карного розшуку столичної поліції звернувся чоловік та повідомив, що біля камер схову його пограбували двоє невідомих. У ході відпрацювання території залізничного вокзалу правоохоронці помітили схожих за прикметами чоловіків та затримали їх», - йдеться в повідомленні.

При поверхневому огляді поліцейські виявили у них рюкзак із портативним комп’ютером, документами на ім’я потерпілого та мобільним телефоном. Речі повернули власнику, а зловмисників доставили до Солом’янського управління поліції.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 32-річний уродженець іншої держави, який тимчасово мешкав у столиці, та 27-річний мешканець Київської області. Один із чоловіків раніше судимий за майнові злочини.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.