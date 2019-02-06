На залізничному вокзалі іноземець і мешканець Київщини пограбували чоловіка
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Розсилка
Зловмисники відібрали у чоловіка мобільний телефон і рюкзак із особистими речами
Київські оперативники затримали двох чоловіків за пограбування пасажира залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
«До працівників карного розшуку столичної поліції звернувся чоловік та повідомив, що біля камер схову його пограбували двоє невідомих. У ході відпрацювання території залізничного вокзалу правоохоронці помітили схожих за прикметами чоловіків та затримали їх», - йдеться в повідомленні.
При поверхневому огляді поліцейські виявили у них рюкзак із портативним комп’ютером, документами на ім’я потерпілого та мобільним телефоном. Речі повернули власнику, а зловмисників доставили до Солом’янського управління поліції.
Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 32-річний уродженець іншої держави, який тимчасово мешкав у столиці, та 27-річний мешканець Київської області. Один із чоловіків раніше судимий за майнові злочини.
Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.