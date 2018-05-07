На з’їзді з Південного мосту три дні буде обмежено рух транспорту

«Київавтодор» веде ремонтні роботи на на естакадному з'їзді з мосту

На естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у Києві три дні буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». Це пов’язано із виконанням робіт із ремонту дорожнього огородження на естакадному з’їзді з Південного



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«Київавтодор» веде ремонтні роботи на на естакадному з'їзді з мосту

На естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у Києві три дні буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано із виконанням робіт із ремонту дорожнього огородження на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу.

Рух буде обмежено:

із 21:00 7 травня до 07:00 8 травня;

із 21:00 8 травня до 07:00 9 травня;

із 21:00 9 травня до 07:00 10 травня.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у 2018 році у Києві капітально відремонтують три проспекти.

Київрада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік. Додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.