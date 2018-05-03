Стало відомо, які столичні дороги капітально відремонтують цього року

У «Київавтодорі» пояснили, чому досі не відремонтовані дороги в центрі столиці

У 2018 році у Києві капітально відремонтують три проспекти. Про це заявив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв в ефірі «5 каналу». «У цьому році буде виконаний капітальний ремонт проспекту імені Степана Бандери. Ми продовжимо по вулиці Теліги і в той же час відпрацюємо Бандери. Тобто



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У «Київавтодорі» пояснили, чому досі не відремонтовані дороги в центрі столиці

У 2018 році у Києві капітально відремонтують три проспекти. Про це заявив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв в ефірі «5 каналу».

«У цьому році буде виконаний капітальний ремонт проспекту імені Степана Бандери. Ми продовжимо по вулиці Теліги і в той же час відпрацюємо Бандери. Тобто напрямок між Шулявським шляхопроводом і Північним мостом буде завершений повністю до кінця року», – сказав він.

Густєлєв також додав: «У цьому році буде зроблений капітальний ремонт всього проспекту Палладіна і вулиці Заболотного по Великому кільцю».

Щодо вулиці Богатирської – відпрацьовується проект, який ще має пройти експертизи. Але, ймовірно, роботи на Богатирській проводитимуть уже в 2019 році, сказав очільник «Київавтодору».

Густєлєв також пояснив, чому досі не відремонтовані дороги в центрі столиці: «Спроможність міста пропускати трафік не дає можливості зробити капітальний ремонт центральних вулиць, вкритих бруківкою. От минулого року ми до Дня Незалежності здали капітальний ремонт вулиці Михайлівської. Уявіть, якби ми ще закрили Європейську площу...».

Густєлєв також додав, що «Київавтодор» закупив європейське обладнання для ремонту дорожнього покриття довкола люків.

Як повідомлялося. Київрада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік. Додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.

Нагадаємо, Кабмін реанімував будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва.