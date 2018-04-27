На ремонт столичних доріг виділено 1,2 млрд грн

120 мільйонів гривень буде направлено на відновлення міжквартальних проїздів

26 квітня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік. Відтак, додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів. За відповідне рішення проголосували 74



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Реконструкція транспортної розв’язки на перетині просп. Леся Курбаса з вул. Гната Юри і вул. Володимира Покотила

120 мільйонів гривень буде направлено на відновлення міжквартальних проїздів

26 квітня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік.

Відтак, додатково 1,2 мільярди було спрямовано на будівництво, ремонт та реконструкцію міських доріг. Ще 120 мільйонів гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів.

За відповідне рішення проголосували 74 депутати, повідомляє прес-служба Київради.

«Залишки бюджетних коштів на початок року становлять 3 мільярди гривень. Ще 800 мільйонів столиця отримає від митного експерименту. І додаткових 620 мільйонів – від перевиконання дохідної частини бюджету в першому кварталі 2018 року. Плюс державні субвенції. Відтак у Києва з’явилася можливість збільшити фінансування на ті чи інші галузі та об’єкти», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Також депутати погодили виділення додаткових 48 мільйонів гривень на реалізацію Програми «70/30». Йдеться про співфінансування енергоефективності в житлових будинках на умовах 70% оплати з міського бюджету, 30% оплати за рахунок ОСББ та ЖБК. Загалом на утримання та експлуатацію житлового фонду передбачили 135, 6 мільйонів гривень.

Чималу суму отримала освітня галузь столиці. На капітальні ремонти навчальних закладів виділили 143, 9 мільйони гривень. Отримало місто і субвенцію з бюджету країни на надання державної підтримки киянам з особливими освітніми потребами. Сума становить 35,3 мільйони гривень.

За рахунок залишку бюджетних коштів на початок року міська влада збільшила видатки на виконання програми «Безпечна столиця». Відтак на протидію злочинності в місті виділили додаткових 120 мільйонів гривень.

«Важливим пунктом прописали і фінансування проектів Громадського бюджету-2018. Мова йде про 50 мільйонів гривень, на які ми збільшили видатки на реалізацію ініціатив киян. Відтак, загальна сума на ГБ -2018 становить 150 мільйонів гривень», – додав Странніков.

Як повідомлялося, із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт.