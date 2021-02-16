Нацкорпус провів акцію проти звинувачуваного в корупції голови транспортного департаменту КМДА Осипова

Представники Нацкорпусу обурені, що обвинувачений у корупції посадовець пішов на підвищення

Сьогодні, 16 лютого, з самого ранку активісти київського осередку Національного корпусу прийшли до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, щоб зустрітися з його директором Валентином Осиповим, обвинуваченим у справі щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляється на сайті політсили.

«Справа відкрита ще 2017 року, і ми певні – розгляд затягується, щоб зрештою винні уникли покарання. Відкрита справа стосується тих часів, коли Осипов був заступником голови комунальної корпорації «Київавтодор». За зібраними слідчими доказами, він вигадав схему за участі керівництва «Київавтодору» та комунальних підприємств для виведення на підставні фірми грошей, які були виділені на капремонти столичних доріг», – йдеться у повідомленні.

За словами активістів, таким чином, у бюджеті недорахувалися щонайменше 8 млн грн.

«Сьогодні ми тут задля того, щоб розповісти колегам Осипова, що вони працюють з корупціонером. Ми обурені тим, що Кличко закриває на це очі та підвищує людину, яка є обвинуваченим у корупційній справі», – заявив під час акції речник київського осередку Нацкорпусу Данило Брусов.

Також представники Національного корпусу намагалися зайти до Департаменту та особисто поспілкуватися з керівником, але його не було на місці, а охорона навіть не захотіла запустити відвідувачів.

«Ми й надалі будемо слідкувати за ходом цієї справи і незабаром обов'язково поставимо відповідні питання меру. Ми не дозволимо корупціонерам ухилитись від заслуженого покарання», – резюмували у Нацкорпусі.