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    Події в Україні

    Біля столичного офісу «Нацкорпусу» вибухнула граната (відео)

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    Правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події&nbsp; - Біля столичного офісу «Нацкорпусу» вибухнула граната (відео)
    Правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події 

    Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз

    У ніч з 28 на 29 листопада 2020 року до чергової частини поліції міста Києва надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб.

    «На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку», – інформує офіційний сайт Національної поліції України.

    Як зазначив начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:

    «Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

    Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї».

    Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

    Керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін опублікував відео моменту вибуху.

    im-zoji-gajdaj

    На Зої Гайдай, 9/8 розташовано приймальню опозиційної політичної партії «Національний корпус» та офіс народного депутата VIII скликання (2014-2019) Андрія Білецького.

    Теги: вибух Київ граната партії Національний корпус
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