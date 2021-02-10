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    Нацкорпус заявив про блокування «бази тітушок «ОПЗЖ» в центрі Києва (відео)

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    Нацкорпус блокує&nbsp;&laquo;силові загони&raquo;&nbsp; Іллі Киви - Нацкорпус заявив про блокування «бази тітушок «ОПЗЖ» в центрі Києва (відео)
    Нацкорпус блокує «силові загони»  Іллі Киви
    Скріншот відео

    На місці сутичок чути постріли та звуки кидання металевих предметів

    Національний корпус повідомляє, що просто зараз блокує «базу проросійських бойовиків» в центрі Києва. 

    Про це повідомляється на сайті Національного корпусу, та в Telegram каналі Андрія Білецького.

    «Нам стало відомо, що силові загони під кураторством «ОПЗЖ» готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne в Київ стягнули групи бойовиків», – йдеться на сайті. 

    Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними.

    «Нацкорпус знайшов і заблокував базу «ОПЗЖ» з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій та дестабілізації ситуації в країні», – написав Білецький.

    Партія запустила стрім з місця події. Під час нього було чутно постріли та звуки кидання металевих предметів. На місце прибула поліція.


    У столичній поліції заявили, що встановлюють мету «зібрання громадян на вулиці Іоанна Павла II» та «проводять з ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень».

    «Сьогодні близько 15-ї год. на спецлінію 102 до столичної поліції надійшло повідомлення про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці. На місце події негайно направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції», – сказано в повідомленні.

    Нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО «Патріоти за Життя» в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.

    Згодом Білецький повідомив, що поліція почала затримання «тітушок» «ОПЗЖ» базу яких знайшов та заблокував Нацкорпус. Їх саджають до автозаків. На місці працюють кількасот правоохоронців.

    У свою чергу, активісти Нацкорпусу викрикують гасла. «Ми попереджали: «руського миру» тут не буде», – наголосив Білецький.

    Також за його словами, у місті є й інші подібні бази «тітушок» від «ОПЗЖ».

    Раніше, активісти Національного Корпусу біля конгрес-виставкового центру «Парковий» затримали тітушок, які йшли на мітинг проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя», організований на підтримку закритих рішенням РНБО телеканалів.

    Теги: телебачення Київ активісти Національний корпус поліція Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива тітушки
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