Нацкорпус заявив про блокування «бази тітушок «ОПЗЖ» в центрі Києва (відео)

На місці сутичок чути постріли та звуки кидання металевих предметів

Національний корпус повідомляє, що просто зараз блокує «базу проросійських бойовиків» в центрі Києва.

Про це повідомляється на сайті Національного корпусу, та в Telegram каналі Андрія Білецького.

«Нам стало відомо, що силові загони під кураторством «ОПЗЖ» готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne в Київ стягнули групи бойовиків», – йдеться на сайті.

Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними.

«Нацкорпус знайшов і заблокував базу «ОПЗЖ» з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій та дестабілізації ситуації в країні», – написав Білецький.

Партія запустила стрім з місця події. Під час нього було чутно постріли та звуки кидання металевих предметів. На місце прибула поліція.





У столичній поліції заявили, що встановлюють мету «зібрання громадян на вулиці Іоанна Павла II» та «проводять з ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень».

«Сьогодні близько 15-ї год. на спецлінію 102 до столичної поліції надійшло повідомлення про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці. На місце події негайно направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції», – сказано в повідомленні.

Нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО «Патріоти за Життя» в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.

Згодом Білецький повідомив, що поліція почала затримання «тітушок» «ОПЗЖ» базу яких знайшов та заблокував Нацкорпус. Їх саджають до автозаків. На місці працюють кількасот правоохоронців.

У свою чергу, активісти Нацкорпусу викрикують гасла. «Ми попереджали: «руського миру» тут не буде», – наголосив Білецький.

Також за його словами, у місті є й інші подібні бази «тітушок» від «ОПЗЖ».

Раніше, активісти Національного Корпусу біля конгрес-виставкового центру «Парковий» затримали тітушок, які йшли на мітинг проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя», організований на підтримку закритих рішенням РНБО телеканалів.