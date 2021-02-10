Проти «тітушок», яких блокував Нацкорпус, порушено кримінальну справу – Зорян Шкіряк

Радник міністра попередив, що при повторній спробі силових провокацій з боку «медведчуківсько-путінських сил», правопорушники отримають миттєву жорстку реакцію правоохоронців

Решту охочих організувати антидержавні провокації, Шкіряк пообіцяв покласти «мордою в асфальт»

Поліція відкрила кримінальна провадження щодо «тітушок», яких сьогодні 10 лютого заблокували на території СТО в центрі Києва.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй cторінці у Facebook.

«Слідчі поліції Києва за повідомленням про намір вчинення хуліганських дій у Печерському районі столиці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. А відтак поліцейські забезпечують правопорядок та проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшук у приміщенні на вул. Тверський тупик. Окрім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, та мету їх прибуття», – написав Шкіряк, заразом пообіцяв згодом надати більше інформації.

Також радник міністра попередив, що при повторній спробі антидержавних силових провокацій з боку «медведчуківсько-путінських деструктивних сил», правопорушники отримають миттєву жорстку реакцію українських правоохоронців.

«...Спробуйте! Відповідь буде чітка і однозначна: морда в асфальт і кайдани», – нагалосив він, ілюструючи сказане світлиною, на якій помітно зброю та боєприпаси, виявлені при огляді особистих речей затриманих.

Фото: Зорян Шкіряк/Facebook

Нагадаємо, активісти Національного Корпусу сьогодні, 10 лютого,заблокували територію в центрі Києва, де, протягом останніх чотирьох днів переховувались силові загони під кураторством «ОПЗЖ».



