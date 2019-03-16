«Нацкорпус» рушив колоною з Майдану до Адміністрації президента



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За інформацією «Нацкорпусу», на мітинг зібралися близько 10 тисяч людей

«Якщо вони цього разу не почують (вимогу притягнути до відповідальності Ігоря Гладковського), ми підемо до них додому», - заявив, виступаючи на акції, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький

Учасники акції протесту «Нацкорпусу» на Майдані Незалежності у Києві сформували колони та вирушили у напрямку Європейської площі.

За інформацією «Нацкорпусу», на мітинг зібралися близько 10 тисяч людей.

«Якщо вони цього разу не почують (вимогу притягнути до відповідальності Ігоря та Олега Гладковських), ми підемо до них додому», - заявив, виступаючи на акції, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.

«Порошенко чудово знає, що якщо сьогодні зрадить він, завтра його здадуть вони. Посади свинарчуків сьогодні, або завтра сидітимеш сам», - сказав Білецький.

Станом на 13:40 колона рухається по вулиці Грушевського. Будівлю Кабміну та Верховної Ради охороняють кордони поліції.

Перед тим на Майдані Незалежності виступили ряд учасників акції, в тому числі мати вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської, сестра нардепа Надії Савченко Віра Савченко.

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.