Поліція перекрила вулиці довкола Банкової: фото



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Правоохоронці блокують проїзд на підходах до Банкової Фото: kiev.informator.ua

Вулиці, прилеглі до Адміністрації президента, перекриті для руху транспорту

У суботу, 16 березня, до урядового кварталу стягнули великі сили правоохоронців.

Вулиці, прилеглі до Адміністрації президента, перекриті для руху транспорту.

З самого ранку жителі і гості столиці побачили десятки поліцейських машин, які одна за одною прибували в центр міста. Правоохоронці блокують проїзд на підходах до Адміністрації президента.

Так, перекриті в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська та Липська. На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці довколишніх будинків.

Як відомо, на 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні в оборонній сфері.

Джерело: Інформатор