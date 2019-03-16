Центр Києва через акцію націоналістів охороняють тисячі поліцейських (фото)



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Поліція приготувалася до акцій, посиливши охорону у центрі столиці

На охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців. Про це інформує поліція Києва.

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у місцях проведення всіх заходів.

Сьогодні у Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких – у центральні частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб). Зважаючи на це, розроблені відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку і безпеки учасників заходів. Тож на службу заступило 3000 працівників поліції та військовослужбовців НГУ. Залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб.

«Ми закликаємо організаторів та учасників заходів дотримуватися встановлених правил поведінки. У випадку вчинення правопорушень та провокацій правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Як відомо, на 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні в оборонній сфері.