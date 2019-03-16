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    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)

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    <p>&laquo;Нацкорпус&raquo; на &laquo;нацдружини&raquo; будуть протестувати проти розкрадання військового бюджету</p> - На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)

    «Нацкорпус» на «нацдружини» будуть протестувати проти розкрадання військового бюджету

    Початок масштабної акції «Національного корпусу» планується о 12 годині

    На Майдані Незалежності у Києві, де о 12 годині планується початок масштабної акції «Національного корпусу», прибувають групи активістів.

    Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкому».

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    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)
    На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)

    Як відомо, активісти «Національного корпусу» планують провести 16 березня о 12:00 у Києві масштабну акцію на Майдані Незалежності у Києві в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

    У поліції повідомили, що відповідно до поданої заявки, запланована участь в акції близько 10 000 осіб.

    Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

    16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.

    Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

    Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

    Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

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