На Майдані націоналісти проведуть акцію протесту (фото, відео)



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«Нацкорпус» на «нацдружини» будуть протестувати проти розкрадання військового бюджету

Початок масштабної акції «Національного корпусу» планується о 12 годині

На Майдані Незалежності у Києві, де о 12 годині планується початок масштабної акції «Національного корпусу», прибувають групи активістів.

Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкому».

Як відомо, активісти «Національного корпусу» планують провести 16 березня о 12:00 у Києві масштабну акцію на Майдані Незалежності у Києві в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

У поліції повідомили, що відповідно до поданої заявки, запланована участь в акції близько 10 000 осіб.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.

Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.