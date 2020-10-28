Напад на Сюмар у ТВК під Києвом: поліція відкрила кримінальні провадження



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Слідчі виучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, та готівку на суму 72,5 тис. грн Фото: Нацполіція

Слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за фактами порушень виборчого законодавства у ТВК села Петропавлівська Борщагівка

Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народної депутатки Вікторії Сюмар, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органі ведення Державного реєстру.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 27 жовтня, до однієї виборчої дільниці Києво-Святошинського район завітала Сюмар із питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування, та сфотографувала виборчі документи. На що працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення.

Після повідомлення на 102 на вказаною адресую прибула слідчо-оперативно група.

На місці події поліцейські здійснили огляд приміщення. Там правоохоронці під час проведення невідкладного обшуку та першочергових слідчих дій виявили та виучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. гривень.

Разом з тим, народний депутат пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівська Борщагівка вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК.

За даними фактами слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини, причини скоєних злочинів та причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, 27 жовтня народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.