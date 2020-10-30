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    Напад на Сюмар у ТВК під Києвом: посадовцю сільради оголошено підозру

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    Вікторія Сюмар показала фото нападників - Напад на Сюмар у ТВК під Києвом: посадовцю сільради оголошено підозру
    Вікторія Сюмар показала фото нападників

    Посадовцю загрожує обмеження волі до трьох років

    Поліція Київщини повідомила про підозру посадовцю сільради Петропавлівської Борщагівки за перешкоджання діяльності народної депутатки від «Європейської солідарності» Вікторії Сюмар.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як повідомлялося, днями до сільради завітала Сюмар із питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування. Однак працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України.

    Наразі слідчі Києво-Святошинського відділу поліції за процесуальним погодженням районної прокуратури повідомили про підозру 56-річному службовцю Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради за ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

    Нагадаємо, 27 жовтня народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.

    Національна поліція України Європейська солідарність кримінал вибори Київщина напад Вікторія Сюмар
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