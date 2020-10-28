  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція Слов’янська відкрила справу через напад на жінку за українську мову

    • Розсилка
    У Слов&rsquo;янську жінку облаяли й виштовхали з маршрутки за українську мову - Поліція Слов’янська відкрила справу через напад на жінку за українську мову
    У Слов’янську жінку облаяли й виштовхали з маршрутки за українську мову
    Скріншот

    Нападникам на жінку загрожує покарання до трьох років позбавлення волі

    Поліція міста Слов’янськ, що у Донецькій області, відкрила кримінальну справу після відео, на якому жінку в маршрутці лають через те, що вона розмовляє українською, а потім намагаються виштовхати звідти. Інцидент уже встиг прокоментувати мовний омбудсмен.

    26 жовтня в Telegram-каналі donetchanyn з’явилося двохвилинне відео. На ньому жінка українською робить зауваження чоловіку в маршрутці, який неправильно носить маску. Після цього її лають кілька інших пасажирок.

    Одна з них називає українськомовну жінку (вона, вочевидь, і знімає відео) «громадською діячкою» і каже, що «такі, як вони, приїхали на наш схід, життя від вас нема». Коли жінка каже, що вона зі Слов’янська, їй радять «розмовляти по-слов’янськи».

    Після цього українськомовній жінці кажуть, що «в нас у Слов’янську всі нормальні люди, адекватні, а не як ти тут стоїш» і що «задовбали вже нас зі своїми мовами». А чоловік, якому та на початку відео робила зауваження, в кінці відео намагається виштовхати жінку з маршрутки й нецензурно лається.

    28 жовтня на інцидент відреагував уповноважений із питань захисту української мови Тарас Кремінь. Він назвав приниження жінки через те, що вона говорила українською, «падінням суспільної моралі», й відзначив байдужість водія маршрутки та «деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів».

    У Слов’янському відділі поліції того ж дня повідомили про відкриття провадження за частиною 1 статті 116 Кримінального кодексу (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Максимальне покарання за статтею - до трьох років позбавлення волі.

    «Поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників конфлікту», - додали в поліції.

    До речі, колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста. Водночас до другого туру виходять представники інших проросійських сил - представники «Опозиційної платформи – За життя» Павло Придворов (35% голосів) та «Опозиційного блоку» Вадим Лях (30,78%).

    Нагадаємо, нещодавно в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших. Вчительку після скандалу звільнили. 

     

    ДНР сепаратизм Донеччина напад українська мова поліція жінка Тарас Кремінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies