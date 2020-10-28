Поліція Слов’янська відкрила справу через напад на жінку за українську мову



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У Слов’янську жінку облаяли й виштовхали з маршрутки за українську мову Скріншот

Нападникам на жінку загрожує покарання до трьох років позбавлення волі

Поліція міста Слов’янськ, що у Донецькій області, відкрила кримінальну справу після відео, на якому жінку в маршрутці лають через те, що вона розмовляє українською, а потім намагаються виштовхати звідти. Інцидент уже встиг прокоментувати мовний омбудсмен.

26 жовтня в Telegram-каналі donetchanyn з’явилося двохвилинне відео. На ньому жінка українською робить зауваження чоловіку в маршрутці, який неправильно носить маску. Після цього її лають кілька інших пасажирок.

Одна з них називає українськомовну жінку (вона, вочевидь, і знімає відео) «громадською діячкою» і каже, що «такі, як вони, приїхали на наш схід, життя від вас нема». Коли жінка каже, що вона зі Слов’янська, їй радять «розмовляти по-слов’янськи».

Після цього українськомовній жінці кажуть, що «в нас у Слов’янську всі нормальні люди, адекватні, а не як ти тут стоїш» і що «задовбали вже нас зі своїми мовами». А чоловік, якому та на початку відео робила зауваження, в кінці відео намагається виштовхати жінку з маршрутки й нецензурно лається.

28 жовтня на інцидент відреагував уповноважений із питань захисту української мови Тарас Кремінь. Він назвав приниження жінки через те, що вона говорила українською, «падінням суспільної моралі», й відзначив байдужість водія маршрутки та «деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів».

У Слов’янському відділі поліції того ж дня повідомили про відкриття провадження за частиною 1 статті 116 Кримінального кодексу (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Максимальне покарання за статтею - до трьох років позбавлення волі.

«Поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників конфлікту», - додали в поліції.

До речі, колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста. Водночас до другого туру виходять представники інших проросійських сил - представники «Опозиційної платформи – За життя» Павло Придворов (35% голосів) та «Опозиційного блоку» Вадим Лях (30,78%).

Нагадаємо, нещодавно в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших. Вчительку після скандалу звільнили.