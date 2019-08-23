  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні вихідних частина Києва залишилася без води (адреси)

    • Розсилка
    Напередодні вихідних частина Києва залишилася без води (адреси)

    Вода зникла у будинках на шістьох вулицях столиці

    У п’ятницю, 23 серпня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Набережно-Лугова, 3А;
    • вул. Вікентія Хвойки, 15/15;
    • вул. Дмитрівська, 16А;
    • вул. Тульчинська, 6;
    • вул. Леваневського, 33/35;
    • вул. Вадима Гетьмана, 34.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 22 серпня у зв'язку з аваріями на мережі було відключено водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.

    Згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ