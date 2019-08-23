Напередодні вихідних частина Києва залишилася без води (адреси)
Вода зникла у будинках на шістьох вулицях столиці
У п’ятницю, 23 серпня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Набережно-Лугова, 3А;
- вул. Вікентія Хвойки, 15/15;
- вул. Дмитрівська, 16А;
- вул. Тульчинська, 6;
- вул. Леваневського, 33/35;
- вул. Вадима Гетьмана, 34.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, 22 серпня у зв'язку з аваріями на мережі було відключено водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.
Згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.