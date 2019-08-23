Напередодні вихідних частина Києва залишилася без води (адреси)



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Вода зникла у будинках на шістьох вулицях столиці

У п’ятницю, 23 серпня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Набережно-Лугова, 3А;

вул. Вікентія Хвойки, 15/15;

вул. Дмитрівська, 16А;

вул. Тульчинська, 6;

вул. Леваневського, 33/35;

вул. Вадима Гетьмана, 34.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 22 серпня у зв'язку з аваріями на мережі було відключено водопостачання у будинках на п'ятьох вулицях Києва.

Згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.