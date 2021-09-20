Наркоаграрій із Житомирщини постачав наркотики до Києва (фото, відео)

Правоохоронці виявили у 55-річного мешканця Житомирщини близько двох кілограмів канабісу

Співробітники Шевченківського управління поліції перекрили канал надходження канабісу із Житомирської області до Києва. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 55-річного мешканця Житомирщини, який на прибудинковій ділянці вирощував кущі коноплі з метою подальшого збуту. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Зловмисник виготовляв із вирощених рослин наркотичний засіб – канабіс. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта нами виявлено та вилучено близько двох кілограмів готової до вживання наркотичної речовини, а під час обшуку прибудинкової ділянки – 28 кущів конопель. Усе вилучене ми направили на проведення відповідних експертиз, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Наразі поліцейські, за погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою, готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Подільському районі Києва під час проведення спеціальної поліцейської операції «Мігрант» правоохоронці затримали іноземку за підозрою у збуті наркотиків.