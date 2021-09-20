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    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)

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    Слідчі готують затримані&nbsp;23-річній громадянці іншої держави повідомлення про підозру - Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)
    Слідчі готують затримані 23-річній громадянці іншої держави повідомлення про підозру
    Фото: Нацполіція

    Жінка розповсюджувала наркотичні засоби шляхом закладок

    У Подільському районі Києва під час проведення спеціальної поліцейської операції «Мігрант» правоохоронці затримали іноземку, в якої виявили наркотичні засоби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, у рамках проведення спеціальної поліцейської операції «Мігрант» під час відпрацювання території Подільського району поліцейські помітили підозрілу дівчину, яка помітно нервувала та всіляко намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями. Працівники поліції зупинили перехожу та під час поверхневої перевірки виявили в неї 35 згортків із наркотичними засобами.

    Дівчина розповіла, що вказані заборонені речовини зберігала для їх подальшого розповсюдження шляхом закладок, а замовлення приймала через телеграм-канал. За кожен реалізований пакунок вона отримувала 50 гривень заробітку.

    23-річну громадянку іншої держави слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем її мешкання провели невідкладний обшук. Загалом правоохоронці вилучили понад 200 грам речовин, схожих на канабіс, солі PVP, амфетамін і 64 таблетки екстазі, а також електронні ваги, мобільний телефон та гроші. Усі речові докази направлені для проведення відповідної експертизи.

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    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)
    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)
    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)
    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)
    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших учасників, причетних до вказаної злочинної діяльності.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці наркотики розслідування
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    Поліція затримала в Києві іноземку, яка збувала наркотики (фото)