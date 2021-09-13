У Києві на Лісовому масиві матір та син збували наркотики (фото, відео)

Правоохоронці знайшли у сумці чоловіка 40 згортків з ймовірними амфетаміном та психотропом PVP

Правопорушникам загрожує ув’язнення на термін до 10 років з конфіскацією майна

У Києві правоохоронці затримали матір та сина, які розповсюджували наркотики на території Лісового масиву. Зловмисники підкладали так звані «закладки», повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Під час патрулювання Деснянського району столиці поліцейські помітили підозрілих людей – жінку та хлопця. Вони почали нервувати та намагалися втекти, коли до них підійшли патрульні.

Правоохоронці знайшли у сумці чоловіка наркотичні речовини. 40 згортків з імовірними амфетаміном та психотропом PVP вилучили та направити на дослідження.

У помешканні зловмисників провели обшук. Працівники поліції вилучили понад 100 пакетів із замком Zip-Lock, в якому були порошкоподібні речовини, пакети для фасування та ваги», зазначається у повідомленні.

Усі вилучені докази направили на дослідження. За даними Нацполіції, наркозбувачі – це матір та син, 1963 та 2001 років народження відповідно, яких затримали.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Зловмисникам повідомили про підозру.

Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правопорушникам загрожує ув’язнення на термін до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на столичному Печерську зловили «на гарячому» закладницю наркотиків.

До слова, оперативники перекрили канал постачання наркотиків із Житомирщини до Києва.