CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ із продажу наркотиків

Під час обшуку силовики вилучили партію наркотиків на 1,5 млн грн

Наркоділки збували кокаїн, LSD, амфетамін, канабіс по всій Україні

Кіберфахівці СБУ в Хмельницькій області нейтралізували наркобанду, яка щомісяця збувала оптові партії наркотиків і психотропних речовин на мільйони гривень. Торгівля йшла через Telegram. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Для реалізації «товару» учасники групи створили масштабну інтернет-платформу в месенджері Telegram. Там ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP і канабіс», – ідеться в повідомленні.

Зловмисники збували заборонені речовини в Київській, Хмельницькій, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях. Наркотики поширювалися через «закладки».

За речовини покупці розраховувалися криптовалютою та за допомогою електронних платіжних систем.

Наркобізнес організували жителі Хмельницького. Деяких з них раніше притягували до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявили підготовлену до збуту партію наркотиків на більш як 1,5 млн гривень, зброю та більше 400 патронів, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також готівкові гроші, імовірно отримані злочинним шляхом.

Організатору і двом активним учасникам наркобанди повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.