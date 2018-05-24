Наряди поліції у Києві укомплектовані англомовними співробітниками

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Столичні поліцейські готові спілкуватися з іноземними вболівальниками

На час фіналів Ліги чемпіонів у Києві майже кожному наряді поліції буде англомовний співробітник. Про це сьогодні повідомив журналістам начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«У нас залучено 150 викладачів та курсантів Академії внутрішніх справ з охорони порядку, які володіють іноземною мовою, плюс будуть наші працівники – фактично у кожному наряді поліції буде англомовний співробітник», - сказав він.

Як повідомлялося, станом на 24 травня від іноземних вболівальників, які прибули до Києва на фінал Ліги чемпіонів, до поліції надійшло 4 повідомлення про інциденти. Над розкриттям трьох злочинів поліція Києва наразі працює.

У столичній поліції очікують прибуття основної кількості іноземних футбольних вболівальників до Києва 25 травня у другій половині дня. Станом на сьогодні в українську столицю вже прибуло близько тисячі іноземних вболівальників.

У той же час у поліції Києва запевнили, що особливо небезпечні фанати футбольних клубів «Реал» та «Ліверпуль» на фінал Ліги чемпіонів до Києва не приїдуть.

Раніше Національна поліція запевнила, що готова до зустрічі міжнародних гостей та забезпечення безпеки людей під час проведення Ліги чемпіонів.





Джерело: УНН