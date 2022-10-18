Науковці просять врятувати експозицію Національного науково-природничого музею

Вік деяких колекцій музею становить близько 200 років

Наукова спільнота столиці закликає всіх небайдужих допомогти з ремонтом Національного науково-природничого музею, який постраждав після обстрілу окупантів минулого тижня.

Оксана Червоненко, заступниця директора з наукової та музейної роботи Національного науково-природничого музею НАН розповіла, що під час масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня від потужних вибухів постраждала споруда музею, збудована у 1911 році: вибуховою хвилею пошкодило фасад, побило скляні стелажі, на яких розміщені експонати та вибило сторічні вікна заввишки у 2,5 метри з оригінальними рамами та склом на трьох поверхах музею. Їх негайно необхідно замінити задля збереження унікальної для Європи експозиції, що опинилася майже просто неба у дощову осінь. Оцінка всієї завданої шкоди ще триває, але наразі відомо орієнтир вартості заміни вікон, що становить близько 1,5 млн грн.

Кошти необхідно збирати якомога швидше, адже це буквально питання життя та смерті для унікальних музейних експонатів, які неможливо було вивезти з музею у безпечне місце через їх фізичні габарити, крихкість та інші обмеження. Зокрема в музеї представлені зразки зниклих та унікальних тварин: акули, єдиної у світі споруди скелету мамонта, спиртових фігур та інші. Вік деяких колекцій музею становить близько 200 років.

«Експонати не постраждали безпосередньо від вибухів, але їм через вибиті вікна загрожує вологість. Природничі предмети – натуралії – дуже специфічне культурне надбання. Волога призводить до утворення грибка та плісняви, які повністю зруйнують об'єкт. Це може призвести до незворотних процесів, – пояснили наукові співробітники музею. – У нас багато ексклюзивних колекцій ще з XVIII сторіччя, унікальних для Європи та світу, і ми не можемо допустити їхньої втрати. Тому потрібно реагувати дуже швидко, щоб затулити та замінити розбиті вікна».

Вікна треба відновити в найкоротші терміни фото: Національний науково-природничий музей

Станом на початок жовтня ЮНЕСКО підтвердило пошкодження внаслідок російської агресії 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. За підрахунками Культурного агентства ООН серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Внаслідок нещодавніх масованих обстрілів Києва постраждало одразу ще декілька закладів культури. Серед них – Національний музей Тараса Шевченка, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків і Національний науково-природничий музей НАН України. Музейники одразу ж звернулись до українців по допомогу.

Нині триває збирання донатів, аби врятувати унікальні експонати київського музею. Свій внесок можна зробити за цим посиланням.