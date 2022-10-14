У Криму окупанти готуються евакуювати місцеві музеї

Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність

Окупаційна адміністрація в захопленому Росією Криму розпочала підготовку до евакуації розташованих на півострові музеїв. Пріоритет віддається найціннішим експонатам. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію російської федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

«Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 233-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.