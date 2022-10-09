Скільки українських музеїв обікрали росіяни: дані Мінкульту

Ткаченко вважає, що ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином

Міністр культури наголошує, що украдені та зруйновані внаслідок війни культурні об’єкти оцінюються у сотні мільйонів доларів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали артефакти з майже 40 українських музеїв. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю АР.

За словами Ткаченка, збитки внаслідок пограбування та руйнування культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.

«Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином», – наголосив він.

Зазначимо, що ЮНЕСКО підтвердило пошкодження унаслідок обстрілів 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. Серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Проте, за даними української влади, цифри ще більші, зокрема тільки кількість знищених і пошкоджених релігійних споруд становить щонайменше 270.

Додамо, що Міністерство культури та інформаційної політики верифікувало 540 епізодів руйнувань культурної інфраструктури, включаючи об’єкти культурної спадщини, інституції й релігійні споруди.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН заявила, що російські загарбники обстрілами цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини по всій Україні – від Луганщини до Львівщини.