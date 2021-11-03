Найближчими днями на киян чекає температурна гойдалка

Суттєве похолодання очікується з 9 листопада

Уночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 листопада в Києві завтра дощу не очікується, але буде вітряно та досить тепло, до +12+14 градусів.

«У п'ятницю в столиці потеплішає аж до +16 градусів! А в суботу-неділю кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз – буде колюче різке прохолодне повітря. 8 листопада знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше», – повідомила Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.