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    Найближчими днями на киян чекає температурна гойдалка

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    4 листопада на Київ опуститься густий туман - Найближчими днями на киян чекає температурна гойдалка
    4 листопада на Київ опуститься густий туман
    Фото: glavcom.ua

    Суттєве похолодання очікується з 9 листопада

    Уночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 листопада в Києві завтра дощу не очікується, але буде вітряно та досить тепло, до +12+14 градусів.

    «У п'ятницю в столиці потеплішає аж до +16 градусів! А в суботу-неділю кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз – буде колюче різке прохолодне повітря. 8 листопада знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше», – повідомила Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.

    Теги: прогноз погоди Київ кияни повітря Наталка Діденко
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    Найближчими днями на киян чекає температурна гойдалка