Найближчими днями на киян чекає температурна гойдалка
Суттєве похолодання очікується з 9 листопада
Уночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 листопада в Києві завтра дощу не очікується, але буде вітряно та досить тепло, до +12+14 градусів.
«У п'ятницю в столиці потеплішає аж до +16 градусів! А в суботу-неділю кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз – буде колюче різке прохолодне повітря. 8 листопада знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше», – повідомила Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.