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    Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років

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    Жовтень у столиці був досить прохолодним та сухим - Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років
    Жовтень у столиці був досить прохолодним та сухим
    Фото: glavcom.ua

    Опадів у Києві випало лише 4% кліматичної норми

    Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла + 18,8°С, а найхолоднішим – 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С.

    На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.

    Як повідомлялося, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів. За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

    Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

    25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня – загалом 219 днів.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря
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    Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за 130 років