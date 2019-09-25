НАЗК вимагає розслідувати конфлікт інтересів у Київській мерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від посадовця КМДА розслідувати причини неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло директорові Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентині Гінзбург припис у зв’язку з виявленням порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який зумовлений спільною роботою близьких осіб. Про це йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні на сайті НАЗК.

«Встановлено, що головний лікар Київської міської клінічної лікарні №2 Анатолій Воронін не повідомив КМДА про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною», - йдеться у повідомленні.

Національне агентство вимагає від посадовця КМДА провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КупАП, нагадали у НАЗК.