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    НАЗК вимагає розслідувати конфлікт інтересів у Київській мерії

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    НАЗК вимагає розслідувати конфлікт інтересів у Київській мерії

    Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від посадовця КМДА розслідувати причини неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів

    Національне агентство з питань запобігання корупції  внесло директорові Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентині Гінзбург припис у зв’язку з виявленням порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який зумовлений спільною роботою близьких осіб. Про це йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні на сайті НАЗК.

    «Встановлено, що головний лікар Київської міської клінічної лікарні №2 Анатолій Воронін не повідомив КМДА про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною», - йдеться у повідомленні.

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    Національне агентство вимагає від посадовця КМДА провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

    Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

    За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КупАП, нагадали у НАЗК.

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