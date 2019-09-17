У НАЗК розповіли, коли розсекретять декларації військових прокурорів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017 році до НАЗК звернувся тодішній головний військовий прокурор Матіос із проханням закрити дані декларацій військових прокурорів

Головний військовий прокурор скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу

Для відкриття декларацій військових прокурорів Національне агентство з питань запобігання корупції має отримати постанову Генпрокуратури та ухвалити відповідне рішення.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул, інформує пресслужба Нацагентства.

«У 2017 році до Національного агентства звернувся тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос із проханням закрити дані декларацій військових прокурорів. На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати.

Рішення ухвалювалося на засіданні НАЗК більшістю голосів. Для його відміни Національне агентство має отримати відповідну постанову нинішнього Головного військового прокурора Віктора Чумака та розглянути його на засіданні агентства», - сказав Мангул.

Нагадаємо, 16 вересня заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

Як повідомлялось, 11 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.