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    Обстріл Київщини. Гарячі точки, що зазнали найбільших руйнувань

    Рашисти продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури - Обстріл Київщини. Гарячі точки, що зазнали найбільших руйнувань
    Рашисти продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури
    фото: Київська обласна державна адміністрація

    В Ірпіні, Макарові та селищі Мощун українські війська посилили свої позиції.

    На Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру.

    В Ірпіні, Макарові та селищі Мощун українські війська посилили свої позиції. Відповідну інформацію у середу оприлюднила Київська обласна військова адміністрація. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

    «Рашисти продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури. Обстрілюють житлові квартали, знищують історичні пам'ятки архітектури, школи, лікарні та виробництва. Водночас ЗСУ та інші підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога. Ми досягли успіху на певних напрямках, триває боротьба з диверсантами», – заявив очільник КОВА Олександр Павлюк у Telegram.

    Тривають невдалі спроби ворога форсувати річку Ірпінь. Окупаційні угруповання намагаються проводити ротацію та доукомплектацію складу.

    Найбільших руйнувань внаслідок обстрілів зазнали в Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Фастівському (село Ясногородка), Броварському (Великодимерська громада) та Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади).

    Нагадаємо, поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами.

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    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Київщини. Гарячі точки, що зазнали найбільших руйнувань