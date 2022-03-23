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    Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)

    Вибухи сьогодні зранку пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці - Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)
    Вибухи сьогодні зранку пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці
    фото: ДСНС

    Постраждала одна особа, яку госпіталізована

    У Києві рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі, повідомили в ДСНС.

    23 березня близько 7:30 надійшло кілька повідомлень про загоряння та руйнування будинків у Шевченківському районі столиці. За кількома адресами, внаслідок ворожого обстрілу, сталось загоряння та руйнування приватних будинків, гаражів та багатоповерхівок. Також сталося займання у складському приміщенні.

    Станом на 11:00 пожежі ліквідовані. Тривають роботи щодо розбирання конструкцій. Постраждала одна особа, яку госпіталізовано. Інформація уточнюється.

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    Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)
    Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)
    Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Такий вигляд мають наслідки обстрілів на Нивках у Києві:

    У ніч проти 23 березня ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Крім того, зранку 23 березня обстрілу зазнав Шевченківський район.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)