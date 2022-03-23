Наслідки обстрілів Нивок у Києві (фото, відео)

Вибухи сьогодні зранку пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці

Вибухи сьогодні зранку пролунали в Святошинському та Шевченківському районах столиці

Постраждала одна особа, яку госпіталізована

У Києві рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі, повідомили в ДСНС.

23 березня близько 7:30 надійшло кілька повідомлень про загоряння та руйнування будинків у Шевченківському районі столиці. За кількома адресами, внаслідок ворожого обстрілу, сталось загоряння та руйнування приватних будинків, гаражів та багатоповерхівок. Також сталося займання у складському приміщенні.

Станом на 11:00 пожежі ліквідовані. Тривають роботи щодо розбирання конструкцій. Постраждала одна особа, яку госпіталізовано. Інформація уточнюється.

Такий вигляд мають наслідки обстрілів на Нивках у Києві:

У ніч проти 23 березня ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Крім того, зранку 23 березня обстрілу зазнав Шевченківський район.