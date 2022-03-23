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    Поліція візьметься за зачистку Ірпеня від диверсантів

    Буде тривати евакуація цивільного населення<br /><br /> - Поліція візьметься за зачистку Ірпеня від диверсантів
    Буде тривати евакуація цивільного населення

    фото: Національна поліція України

    Росіяни продовжують обстріли міста

    Поліція відновлює роботу в Ірпені – місті на Київщині, значно зруйнованому та обстрілюваному російськими окупантами. Про це повідомили в Національній поліції України.

    «Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій», – зазначили правоохоронці.

    Вони розпочинають зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені.

    «Також спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста. Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста», – зазначили в поліції.

    Начальник Київської ОВА генерал-лейтенант Олександр Павлюк вчора повідомив, що Київ залишається великою проблемою для ворога – і війська РФ зроблять усе, щоб зайти до столиці. За його словами, поки що Буча і Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.

    «Там поки що жодних ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ», – сказав він.

    Нагадаємо, в Ірпені наразі один із найбільш небезпечних напрямків.

    Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Ірпінь Буча Україна поліція окупація евакуація #stoprussia
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    Поліція візьметься за зачистку Ірпеня від диверсантів