Названо найкомфортніші для проживання райони Києва графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перше місце в рейтингу посів Шевченківський район

Кияни пропонують ідеї для покращення якості життя в місті

Найкомфортнішим для проживання районом Києва став Шевченківський, хоча торік він займав лише восьму позицію. У Дарницькому районі подобається жити молоді, а біля Оболоні пропонують побудувати аеропорт. Результатами опитування, у якому кияни пропонують ідеї з покращення міста та оцінюють райони, в яких проживають, поділився OLX Нерухомість

Рейтинг районів Києва за 5-бальною шкалою:

Шевченківський - 3,38

Оболонський - 3,28

Дніпровський - 3,271

Дарницький - 3,269

Деснянський - 3,26

Солом’янський - 3,23

Печерський - 3,19

Голосіївський - 3,15

Святошинський - 3,083

Подільський - 3,08

Безпека

На питання про те, що потрібно зробити в їхньому районі для відчуття повної безпеки, кияни практично одностайно відповіли, що вулиці та двори повинні освітлюватися краще, служби швидкого реагування — працювати оперативніше, а поліційних патрулів і камер відеоспостереження має бути більше.

Статус найбезпечнішого району отримав Шевченківський — 3,29 бали з 5, для відчуття повної безпеки тут радять хіба що «перестати тривожитися». У Солом’янському районі пропонують ходити з охороною та вірити в порядність людей, його оцінили в 3,07 бали. Жителі Подолу для додаткової безпеки вважають за краще носити з собою газовий балончик — 3,05. Аби було комфортніше у Святошинському районі, рекомендують «відчувати себе в безпеці емоційно» або набратися досвіду – «прожити довгий час у цьому районі» - 2,9 бали. Найнебезпечніше, на думку киян, у Деснянському, він отримав найнижчу оцінку за цим критерієм — 2,86.

Чистота

«Чисто не там, де прибирають — а там, де не смітять», говорить народна мудрість, і кияни з нею згодні. Щоб місто стало охайнішим, на їхню думку, варто менше смітити та загалом бути більш усвідомленими, а відходи сортувати. Найчистішим районом за результатами опитування OLX Нерухомість став Деснянський, набравши максимальні 3,29 бали з 5. Друге та третє місця зайняли Шевченківський та Дарницький — 3,14 та 3,11 бали відповідно, при цьому в першому хочуть, щоб у комунальних підприємств з’явилися конкуренти, а в другому просять вирішити питання з модернізацією Бортницької станції аерації та фільтрів на сміттєспалювальному заводі.

Жителі Солом’янського району ще більш стурбовані питаннями чистоти та пропонують давати двірникам житло безкоштовно. Печерськ же виявився місцем, де, на думку місцевих, сильно помітна нестача сортувальних сміттєвих баків - за чистотою він на передостанньому місці - 2,86 бали.

Інфраструктура

Що кияни змінили б у своєму районі для максимально комфортного життя? Жителі Дарницького, Солом’янського, Оболоні та Подолу відповідають, що хочуть збільшити кількість зелених зон. Приблизно ж у половині районів, на думку місцевих, варто побудувати більше спортивних та дитячих майданчиків. Питання культурного дозвілля також відкрите, адже багато де в столиці таких місць не вистачає. Найбільш інфраструктурно розвиненим вважають Шевченківський район — 3,88 бали з 5.

На другому місці за якістю інфраструктури — Дніпровський, 3,86 бали. Для максимально комфортного життя тут пропонують створити штучну хвилю для серфінгу, а замість радянських багатоповерхівок побудувати екобудиночки. Бажання мешканців Печерська реалізувати простіше – «щоб був магазин АТБ, а не тільки Новус». До речі, Печерський та Дарницький райони жителі оцінили однаково — в 3,8 бали.

Транспортна інфраструктура

В один голос кияни говорять про те, що місту потрібно більше велодоріжок і місць для паркування, далі способи вирішення проблем з транспортною інфраструктурою дещо відрізняються. У Деснянському, Солом’янському та Подільському районах все ще вважають, що «справи підуть вгору» з відкриттям нових гілок метро, при цьому в Деснянському та Дарницькому пропонують побудувати ще по одному мосту на правий берег.

У Дніпровському районі помітне неоднозначне ставлення до маршруток: тут пропонують як їхнє число збільшити, так і зовсім їх позбутися. При цьому транспортна інфраструктура району стала найзручнішою у столиці — максимальні 3,13 бали. На Оболоні, яка на другому місці (3,07), найрідше стоять у заторах, а ще краще, на думку місцевих, стане з відкриттям аеропорту. У Святошинському районі зазивають на сторону «еко» - жителі тут хочуть бачити більше електромобілів. Зараз же якість транспортної інфраструктури тут оцінюють у 2,75 бали - нижче тільки в Голосієві (2,7) і на Подолі (2,61).

Якість життя

В опитуванні від OLX Нерухомість киянам також запропонували розповісти про переваги свого району - іншими словами, чому вони в ньому живуть. Виявилось, що любов до Солом’янки перевершує навіть масштаби країни, адже місцеві кажуть, що це найкращий район у світі. До речі, саме його найчастіше готові рекомендувати для проживання, в рейтингу ж районів за якістю життя він другому місці - 3,49 бали з 5. Голосієво вибирають через зелень та чисте повітря, а з досить незвичних причин: «тут поруч іподром, а я займаюся кіньми». За якістю життя Голосіївський на третьому місці — 3,46 бали.

У Деснянському районі місцевим подобаються доступні ціни на оренду житла, близькість Дніпра, Десенки та відсутність промислових підприємств - з 3,39 бала він на четвертому місці. У Дарницькому живе багато молоді, тому таке сусідство їм до душі, і ціни на оренду житла досить помірні в порівнянні з іншими районами. Поділ називають дуже зеленим, а його перевагою вважають історичність і близькість культурних локацій.