У Києві стартував черговий етап послаблення карантину: що відкрилося



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З 1 червня у Києві відновили роботу дитячі садочки

У суботу в Києві відкрилися великі магазині і ТРЦ

Із 1 червня в Києві розпочався наступний етап послаблення обмежувальних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

За його словами, від сьогодні у столиці відкрили:

дитячі садочки - ті, що виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи в цій ситуації,

спортивні комплекси, зали та фітнес-центри,

дитячо-юнацькі спортивні школи,

заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.

Кличко нагадав, що із суботи, 30 травня, в столиці відкрилися:

великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів,

торгово-розважальні центри (без розважальних зон),

розпочали працювати готелі, крім хостелів.

«Ми розуміємо, що бізнесу, людям потрібно працювати. Що карантин сильно вдарив по матеріальному становищу громадян і економіці загалом. Але обмеження потрібно знімати поступово, слідкувати за ситуацією, де в нас найбільші ризики, щоб не допустити нових осередків захворювання й інфекційного вибуху. Давайте свідомо ставитися до цього, берегти своє здоров’я і дотримуватися правил!» - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 1 червня у Києві запрацювали дитячі садочки.

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Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.